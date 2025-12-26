Германия передала Украине девятый комплекс IRIS-T

Германия передала Украине уже девятый ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишут украинские СМИ.

«IRIS-T - современный ракетный комплекс противовоздушной обороны. Его производит немецкая компания Diehl Defense. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что высокотехнологичные ракеты IRIS-T могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, отличать настоящие цели от ложных.

Сейчас используются два типа комплексов IRIS-T: SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км, SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

Комплекс IRIS-T можно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Украины, где он работает совместно с другими средствами ПВО и ПРО.