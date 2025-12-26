USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Германия передала Украине девятый комплекс IRIS-T

Германия передала Украине уже девятый ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишут украинские СМИ.

«IRIS-T - современный ракетный комплекс противовоздушной обороны. Его производит немецкая компания Diehl Defense. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что высокотехнологичные ракеты IRIS-T могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, отличать настоящие цели от ложных.

Сейчас используются два типа комплексов IRIS-T: SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км, SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

Комплекс IRIS-T можно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Украины, где он работает совместно с другими средствами ПВО и ПРО.

Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению...
Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению... обновлено 18:20
18:20 2550
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 7036
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 251
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 436
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 6200
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 5814
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
17:00 1571
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
16:54 1770
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 3453
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1716
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5227
