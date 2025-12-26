USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Ильхам Алиев о соревнованиях по гребле, прошедших в Карабахе

16:58 392

В своем сегодняшнем выступлении на совещании по спортивным результатам года президент Азербайджана Ильхам Алиев также упомянул соревнования по гребле, прошедшие на водохранилищах освобожденных территорий.

«Масштабные инфраструктурные работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там уже проводятся соревнования – на Кенделенчайском водохранилище, на Суговушанском водохранилище. В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище. То есть такое развитие нашей страны положительно влияет в том числе и на спортивный сектор», - отмечал глава государства.

Напомним, в 2025 году в Суговушане состоялась международная регата «Кубок Президента»-2025, организованная Азербайджанской федерацией каноэ и гребли (AKAF). Эти соревнования были посвящены 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Кроме того, в 2024 году Азербайджанская федерация каноэ и гребли (AKAF) провела свои первые международные соревнования на Кондаланчайском водохранилище в Физулинской области. Эти соревнования стали частью деятельности АКГФ по развитию этого вида спорта в Карабахе.

Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению...
Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению... обновлено 18:20
18:20 2557
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 7042
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 254
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 442
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 6206
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 5816
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
17:00 1573
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
16:54 1772
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 3460
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1717
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5227

