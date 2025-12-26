Ильхам Алиев о соревнованиях по гребле, прошедших в Карабахе

В своем сегодняшнем выступлении на совещании по спортивным результатам года президент Азербайджана Ильхам Алиев также упомянул соревнования по гребле, прошедшие на водохранилищах освобожденных территорий.

«Масштабные инфраструктурные работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там уже проводятся соревнования – на Кенделенчайском водохранилище, на Суговушанском водохранилище. В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище. То есть такое развитие нашей страны положительно влияет в том числе и на спортивный сектор», - отмечал глава государства.

Напомним, в 2025 году в Суговушане состоялась международная регата «Кубок Президента»-2025, организованная Азербайджанской федерацией каноэ и гребли (AKAF). Эти соревнования были посвящены 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Кроме того, в 2024 году Азербайджанская федерация каноэ и гребли (AKAF) провела свои первые международные соревнования на Кондаланчайском водохранилище в Физулинской области. Эти соревнования стали частью деятельности АКГФ по развитию этого вида спорта в Карабахе.