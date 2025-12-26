Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев для решения транспортных проблем в Баку допустил возможность перехода отдельных сфер госслужбы на 6-часовой рабочий день и приватизации общественного транспорта, в том числе и Бакметрополитена.

Парламентарий в интервью haqqin.az прокомментировал предложение перейти на гибкий график работы, а также сделать воскресенье рабочим днем для ряда учреждений.

По словам Гасангулиева, в некоторых сферах государственной службы действительно можно было бы отказаться от 40-часовой рабочей недели, то есть от 8-часового рабочего дня, и перейти, например, на 6-часовой формат.

«Во многих странах этот вопрос серьезно обсуждается, а в некоторых даже рассматривается переход на четырехдневную рабочую неделю. По мере развития общества и роста экономики люди, по сути, должны работать меньше, и с этой точки зрения данную идею можно рассматривать. Но прежде всего необходимо решить транспортную проблему в городе», – отметил депутат.

Он указал, что с этой целью неоднократно поднимал вопрос о привлечении к строительству метро иностранные компании, которые бы вкладывали внешние инвестиции, а затем сами управляли Бакинским метрополитеном.

«В течение определенного периода такие компании смогли бы вернуть вложенные средства и получить прибыль», — полагает депутат.

По его мнению, общественный транспорт должен быть приватизирован, а при необходимости предпринимателям следует предоставлять кредиты, чтобы за счет этих средств они могли закупить и привезти в страну большое количество современных автобусов, соответствующих международным стандартам. Он подчеркнул, что количество общественного транспорта должно увеличиться, чтобы у людей не возникала необходимость пользоваться личными автомобилями.

Кроме того, парламентарий напомнил о своей инициативе по созданию в Азербайджане Министерства регионального развития и сельского хозяйства. По его словам, Комитет по градостроительству и архитектуре и Министерство сельского хозяйства могли бы быть в определенной степени объединены, а развитию регионов следовало бы уделять особое внимание, чтобы снизить перенаселенность Баку.

«Считать, что восстановление Карабаха само по себе существенно снизит плотность населения в Баку, было бы неправильно. В регионах обязательно должны создаваться производства и перерабатывающие предприятия, развиваться сферы услуг и туризм, чтобы открывались новые рабочие места и молодежь стремилась переезжать в регионы. Именно в этом я вижу решение данной проблемы», — указал Гасангулиев.