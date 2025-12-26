USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...

18:10

Соединенные Штаты обращались к Азербайджану с предложением об участии в составе Международных стабилизационных сил в Газе, однако здесь есть открытые вопросы, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По словам министра, само предложение было связано с высоким уровнем доверия к Азербайджану и профессионализмом его вооруженных сил.

«Но для Азербайджана здесь был ряд открытых вопросов. Например, какой будет эта деятельность, формат мандата, срок участия и другие условия. Отсутствие ясности по этим вопросам не позволило принять окончательное решение», - сказал Байрамов, добавив, что на данный момент решения об участии азербайджанских военнослужащих в данной миссии нет.

Глава МИД подчеркнул, что не было обращений к Азербайджану по участию в восстановительных работах в секторе Газа.

Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению...
Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению... обновлено 18:20
18:20
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
17:00
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
16:54
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40

