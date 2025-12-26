Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...

Соединенные Штаты обращались к Азербайджану с предложением об участии в составе Международных стабилизационных сил в Газе, однако здесь есть открытые вопросы, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По словам министра, само предложение было связано с высоким уровнем доверия к Азербайджану и профессионализмом его вооруженных сил.

«Но для Азербайджана здесь был ряд открытых вопросов. Например, какой будет эта деятельность, формат мандата, срок участия и другие условия. Отсутствие ясности по этим вопросам не позволило принять окончательное решение», - сказал Байрамов, добавив, что на данный момент решения об участии азербайджанских военнослужащих в данной миссии нет.

Глава МИД подчеркнул, что не было обращений к Азербайджану по участию в восстановительных работах в секторе Газа.