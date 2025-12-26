Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов

Продажи страховых продуктов компании AtaSığorta, много лет работающей на страховом рынке Азербайджана, прекращаются. Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Согласно информации, Центробанк выдал ОАО AtaSığorta обязательное к исполнению предписание с целью защиты финансового состояния компании и ее активов. В соответствии с этим предписанием AtaSığorta поручено прекратить принятие новых обязательств, заключение договоров, создающих обязательства, а также проведение операций, связанных с расходами.
Отметим, что финансовые показатели AtaSığorta за последние годы совсем не радуют: компания работает с убытками уже 4 года.
По данным Центрального банка, за 11 месяцев 2025 года ОАО AtaSığorta собрало 9 миллионов 590 тысяч манатов страховых премий, что на 76 тысяч манатов, или на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период сумма страховых выплат увеличилась на 1 миллион 294 тысячи манатов (32,6 процента) и составила 5 миллионов 261 тысячу манатов. В прошлом году выплаты составляли 3 миллиона 967 тысяч манатов.
AtaSığorta завершила 2024 год с чистым убытком в размере 299 тысяч манатов. В 2023 году компания также зафиксировала чистый убыток — 947 тысяч манатов. В 2021 году убыток составил 2 миллиона 265 тысяч манатов, в 2022 году — 575 тысяч манатов. В последний раз компания получала чистую прибыль в 2020 году — 714 тысяч манатов.