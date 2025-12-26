Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов

Продажи страховых продуктов компании AtaSığorta, много лет работающей на страховом рынке Азербайджана, прекращаются. Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, Центробанк выдал ОАО AtaSığorta обязательное к исполнению предписание с целью защиты финансового состояния компании и ее активов. В соответствии с этим предписанием AtaSığorta поручено прекратить принятие новых обязательств, заключение договоров, создающих обязательства, а также проведение операций, связанных с расходами.

Отметим, что финансовые показатели AtaSığorta за последние годы совсем не радуют: компания работает с убытками уже 4 года.