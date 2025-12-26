USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов

по указанию Центробанка
Эльяс Шафиев, собкор
18:11 255

Продажи страховых продуктов компании AtaSığorta, много лет работающей на страховом рынке Азербайджана, прекращаются. Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, Центробанк выдал ОАО AtaSığorta обязательное к исполнению предписание с целью защиты финансового состояния компании и ее активов. В соответствии с этим предписанием AtaSığorta поручено прекратить принятие новых обязательств, заключение договоров, создающих обязательства, а также проведение операций, связанных с расходами.

Отметим, что финансовые показатели AtaSığorta за последние годы совсем не радуют: компания работает с убытками уже 4 года.

По данным Центрального банка, за 11 месяцев 2025 года ОАО AtaSığorta собрало 9 миллионов 590 тысяч манатов страховых премий, что на 76 тысяч манатов, или на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период сумма страховых выплат увеличилась на 1 миллион 294 тысячи манатов (32,6 процента) и составила 5 миллионов 261 тысячу манатов. В прошлом году выплаты составляли 3 миллиона 967 тысяч манатов.

AtaSığorta завершила 2024 год с чистым убытком в размере 299 тысяч манатов. В 2023 году компания также зафиксировала чистый убыток — 947 тысяч манатов. В 2021 году убыток составил 2 миллиона 265 тысяч манатов, в 2022 году — 575 тысяч манатов. В последний раз компания получала чистую прибыль в 2020 году — 714 тысяч манатов.

Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению...
Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению... обновлено 18:20
18:20 2563
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 7053
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 256
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 444
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 6214
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 5816
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
17:00 1579
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
16:54 1772
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 3471
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1718
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5227

ЭТО ВАЖНО

Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению...
Байрамов: В графике президента нет поездки в Армению... обновлено 18:20
18:20 2563
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 7053
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 256
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 444
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 6214
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 5816
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
Шестичасовой рабочий день и частное метро: депутат о спасении от бакинских пробок
17:00 1579
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах
16:54 1772
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 3471
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1718
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться