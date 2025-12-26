USD 1.7000
Более двух тысяч человек в настоящее время включены в черный список Азербайджана за незаконное посещение территорий страны в период их оккупации, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

«Лица, посещавшие территории Азербайджана в период их оккупации без разрешения официального Баку, были внесены в черный список Азербайджана. Те, кто официально обращался по этому вопросу и принес извинения, были исключены из списка и сегодня могут посещать территорию Азербайджана. Те, кто не принес извинений, все еще в черном списке. В настоящее время в этом списке более двух тысяч человек, это было зафиксировано на протяжении 30 лет», - сказал глава МИД Азербайджана.

