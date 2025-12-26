USD 1.7000
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной

Харьков под авиаударом: есть жертвы, горят автомобили...

19:19 435

Российские военные нанесли удар корректируемой авиабомбой по Шевченковскому району Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Произошел пожар, повреждены автомобили и остекление окон многоэтажных домов, рассказал Синегубов.

«Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова — горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди…» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале. Позже он уточнил, что на данный момент известно о двух погибших и четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

«Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка», — заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские военные авиаудар не комментировали.

США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 576
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 8199
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 36
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 1369
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 805
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3108
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 2080
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 9252
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 851
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 1527
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 6345
