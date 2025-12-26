Харьков под авиаударом: есть жертвы, горят автомобили...

Российские военные нанесли удар корректируемой авиабомбой по Шевченковскому району Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Произошел пожар, повреждены автомобили и остекление окон многоэтажных домов, рассказал Синегубов.
«Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова — горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди…» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале. Позже он уточнил, что на данный момент известно о двух погибших и четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии.
«Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка», — заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Российские военные авиаудар не комментировали.