USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Новость дня
Россия согласилась на перемирие c Украиной

СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением

19:31 806

Служба государственной безопасности, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство жилищного строительства распространили совместное заявление.

Согласно заявлению, 3 декабря 2025 года в ходе продажи в общей сложности 627 квартир по очередным проектам Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) через систему «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az) с применением механизмов информационной безопасности, внедренных Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и MİDA, была обеспечена и проконтролирована безопасная работа системы.

В ходе процесса были зафиксированы несколько попыток кибератак, которые оперативно выявлялись и нейтрализовывались. По зарегистрированным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что граждане Азербайджана Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов, используя заранее полученное и адаптированное специальное программное обеспечение, незаконно вмешались в работу информационной системы «Льготное жилье», пытаясь ускорить процесс получения квартир для третьих лиц и предоставить им незаконные преимущества. Их действия создали серьезные помехи нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры в день продажи», - отмечается в заявлении.

Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 577
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 8200
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 38
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 1369
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 807
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3109
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 2081
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 9256
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 852
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 1530
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 6346

ЭТО ВАЖНО

США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 577
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 8200
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 38
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 1369
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 807
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3109
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 2081
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 9256
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 852
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 1530
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 6346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться