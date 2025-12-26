СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением

Согласно заявлению, 3 декабря 2025 года в ходе продажи в общей сложности 627 квартир по очередным проектам Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) через систему «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az) с применением механизмов информационной безопасности, внедренных Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и MİDA, была обеспечена и проконтролирована безопасная работа системы.

В ходе процесса были зафиксированы несколько попыток кибератак, которые оперативно выявлялись и нейтрализовывались. По зарегистрированным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что граждане Азербайджана Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов, используя заранее полученное и адаптированное специальное программное обеспечение, незаконно вмешались в работу информационной системы «Льготное жилье», пытаясь ускорить процесс получения квартир для третьих лиц и предоставить им незаконные преимущества. Их действия создали серьезные помехи нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры в день продажи», - отмечается в заявлении.

Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.