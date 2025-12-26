USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Новость дня
Россия согласилась на перемирие c Украиной

Израиль объявил об официальном признании Сомалиленда

19:37 457

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр сегодня объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд (Абдирахман Мохамед Абдуллахи) подписали совместную декларацию. Эта декларация соответствует духу Авраамовых соглашений, подписанных по инициативе президента (США Дональда) Трампа», - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Израиль «планирует незамедлительно укрепить отношения с Республикой Сомалиленд посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики».

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.

США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 579
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 8203
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 39
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 1370
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 808
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3109
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 2081
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 9256
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 852
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 1530
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 6346

ЭТО ВАЖНО

США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 579
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 8203
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 39
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 1370
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 808
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3109
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 2081
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России
Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 9256
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов
Убыточная AtaSığorta прекратила продажу страховых продуктов по указанию Центробанка
18:11 852
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
Глава МИД: Американцы обращались к Азербайджану...
18:10 1530
В Баку ответили на заявление министра Армении
В Баку ответили на заявление министра Армении
12:23 6346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться