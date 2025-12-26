Израиль объявил об официальном признании Сомалиленда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр сегодня объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд (Абдирахман Мохамед Абдуллахи) подписали совместную декларацию. Эта декларация соответствует духу Авраамовых соглашений, подписанных по инициативе президента (США Дональда) Трампа», - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Израиль «планирует незамедлительно укрепить отношения с Республикой Сомалиленд посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики».

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.