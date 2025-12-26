USD 1.7000
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне

Эльяс Шафиев, собкор
Министерство внутренней безопасности США опубликовало обновленный список так называемых «худших из худших» иностранных граждан, арестованных на территории Соединенных Штатов за различные уголовные преступления. В перечне фигурируют также три человека, указанные как граждане Азербайджанской Республики. Но учитывая, что двое из них являются этническими армянами, возникает ряд естественных вопросов.

Речь идет об обновленной электронной базе данных, в которую включены иностранцы из десятков стран мира, задержанные за последние 11 месяцев Службой иммиграции и таможенного контроля США. Абсолютное большинство арестованных являются выходцами из стран Латинской Америки, что отражает общую географию миграционных потоков и криминальной статистики.

Вместе с тем в базе также значатся 27 граждан Украины, 22 гражданина Армении, 18 граждан России, 3 гражданина Казахстана, 2 гражданина Кыргызстана, 2 гражданина Беларуси и 1 гражданин Молдовы. В список включены и граждане государств-членов Европейского союза.

Не исключено, что Тигран Бедросян и Левон Андреасян являются гражданами армянской национальности, которые в прошлом родились и проживали на территории Азербайджана и по тем или иным причинам были зафиксированы в американских миграционных базах именно в этом статусе

Публикация базы данных на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США сопровождается пояснительным текстом, в котором подчеркнуто, что МВБ и Служба иммиграции и таможенного контроля США реализуют под руководством министра Кристи Ноэм предвыборные обещания Дональда Трампа, делая акцент на массовые депортации, начинающиеся с включенных в этот список «наиболее опасных и отъявленных преступников».

Одним из фигурантов базы данных, обозначенным как гражданин Азербайджана, является Сеймур Алиев. Согласно опубликованной информации, он был арестован в городе Уильямсберге, штат Кентукки. Алиеву предъявлены обвинения в нападении, а также в попытке уклониться от преследования, включая сопротивление аресту и уход от правоохранительных органов.

В том же списке значится Тигран Бедросян, также указанный как гражданин Азербайджана. В его случае речь идет о более тяжком обвинении - изнасиловании с применением наркотических веществ. Бедросян был задержан в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и включен в базу как лицо, представляющее повышенную общественную опасность.

Публикация данного перечня наглядно демонстрирует, как в рамках жесткой миграционной политики США уголовная статистика, вопросы гражданства и этнической принадлежности переплетаются в одном политико-административном документе, вызывая неизбежный резонанс за пределами американской юрисдикции

Третьим фигурантом является Левон Андреасян - еще один этнический армянин, представленный в документах как гражданин Азербайджана. Он также был арестован в Калифорнии и имеет наиболее внушительный перечень правонарушений, в числе которых нападение, управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, незаконный оборот наркотиков и их хранение, кража со взломом, а также неоднократные нарушения условий испытательного срока и условно-досрочного освобождения.

Таким образом, формальным объединяющим фактором для всех троих является их присутствие в базе данных Министерства внутренней безопасности США как «наиболее опасных» иностранных правонарушителей и указание их азербайджанского гражданства.

Однако содержательно этот список вызывает вопросы, связанные с корректностью идентификации и происхождением фигурантов. Не исключено, что Тигран Бедросян и Левон Андреасян являются гражданами армянской национальности, которые в прошлом родились и проживали на территории Азербайджана и по тем или иным причинам были зафиксированы в американских миграционных базах именно в этом статусе.

В любом случае публикация данного перечня наглядно демонстрирует, как в рамках жесткой миграционной политики США уголовная статистика, вопросы гражданства и этнической принадлежности переплетаются в одном политико-административном документе, вызывая неизбежный резонанс за пределами американской юрисдикции.

