США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне

Министерство внутренней безопасности США опубликовало обновленный список так называемых «худших из худших» иностранных граждан, арестованных на территории Соединенных Штатов за различные уголовные преступления. В перечне фигурируют также три человека, указанные как граждане Азербайджанской Республики. Но учитывая, что двое из них являются этническими армянами, возникает ряд естественных вопросов. Речь идет об обновленной электронной базе данных, в которую включены иностранцы из десятков стран мира, задержанные за последние 11 месяцев Службой иммиграции и таможенного контроля США. Абсолютное большинство арестованных являются выходцами из стран Латинской Америки, что отражает общую географию миграционных потоков и криминальной статистики. Вместе с тем в базе также значатся 27 граждан Украины, 22 гражданина Армении, 18 граждан России, 3 гражданина Казахстана, 2 гражданина Кыргызстана, 2 гражданина Беларуси и 1 гражданин Молдовы. В список включены и граждане государств-членов Европейского союза.

Публикация базы данных на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США сопровождается пояснительным текстом, в котором подчеркнуто, что МВБ и Служба иммиграции и таможенного контроля США реализуют под руководством министра Кристи Ноэм предвыборные обещания Дональда Трампа, делая акцент на массовые депортации, начинающиеся с включенных в этот список «наиболее опасных и отъявленных преступников». Одним из фигурантов базы данных, обозначенным как гражданин Азербайджана, является Сеймур Алиев. Согласно опубликованной информации, он был арестован в городе Уильямсберге, штат Кентукки. Алиеву предъявлены обвинения в нападении, а также в попытке уклониться от преследования, включая сопротивление аресту и уход от правоохранительных органов. В том же списке значится Тигран Бедросян, также указанный как гражданин Азербайджана. В его случае речь идет о более тяжком обвинении - изнасиловании с применением наркотических веществ. Бедросян был задержан в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и включен в базу как лицо, представляющее повышенную общественную опасность.