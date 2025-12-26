Экс-премьера Малайзии посадили еще на 15 лет

USD 1.7000
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак в пятницу, 26 декабря, признан виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег. Верховный суд в Куала-Лумпуре по итогам многолетнего процесса по делу о государственном фонде признал его виновным по четырем эпизодам злоупотребления властью и по 21 эпизоду отмывания денег, сообщили малазийские СМИ.

Суд назначил Наджибу Разаку наказание в виде 15 лет лишения свободы.

«Утверждение обвиняемого о том, что обвинения против него являются охотой на ведьм и имеют политическую мотивацию, опровергнуто холодными, жесткими и неопровержимыми доказательствами, которые указывают на то, что обвиняемый злоупотребил своей всемогущей позицией в государственном фонде 1MDB, а также предоставленными ему широкими полномочиями», - цитируют СМИ мотивировочную часть приговора. Наджиб Разак, отмечается, не смог объяснить, почему сотни миллионов долларов США поступили на его личный банковский счет.

В ходе 302 судебных заседаний, которые продолжались три года, рассматривалось дело о сумме, эквивалентной 462 млн евро, которая, согласно данным суда, была присвоена из государственного инвестиционного фонда. Наджиб Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с 2009 по 2018 год и одновременно был министром финансов страны.

72-летний Наджиб Разак в настоящее время отбывает шестилетний срок лишения свободы по приговору в рамках первого дела, также связанного с государственным фондом. Четыре дня назад суд отклонил его ходатайство о замене оставшейся части этого срока на домашний арест.

