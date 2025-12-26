Встреча Анара Алиева с победителями конкурса Yüksəliş

В рамках Менторской программы министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провел встречу с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Ниджатом Годжаевым и Эюбом Фаталиевым.
Согласно сообщению министерства, на встрече было отмечено, что в Минтруда созданы условия для расширения практических возможностей победителей конкурса в соответствии с Менторской программой, а также ведется работа по развитию их лидерского потенциала.
Министр ознакомился с исследовательскими проектами менторов, провел обмен мнениями по соответствующим темам. Были выслушаны предложения победителей, даны рекомендации по их проектам.
Победители конкурса выразили удовлетворение условиями, созданными для повышения их знаний, опыта и навыков в рамках Менторской программы, а также для проведения исследований по своим проектам.
Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден указом президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также формирования кадрового резерва в стране.
Победители конкурса получают от менторов годовой индивидуальный план развития и денежную премию в размере 20 тысяч манатов для саморазвития.