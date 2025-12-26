Встреча Анара Алиева с победителями конкурса Yüksəliş

В рамках Менторской программы министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провел встречу с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Ниджатом Годжаевым и Эюбом Фаталиевым.

Согласно сообщению министерства, на встрече было отмечено, что в Минтруда созданы условия для расширения практических возможностей победителей конкурса в соответствии с Менторской программой, а также ведется работа по развитию их лидерского потенциала.

Министр ознакомился с исследовательскими проектами менторов, провел обмен мнениями по соответствующим темам. Были выслушаны предложения победителей, даны рекомендации по их проектам.

Победители конкурса выразили удовлетворение условиями, созданными для повышения их знаний, опыта и навыков в рамках Менторской программы, а также для проведения исследований по своим проектам.