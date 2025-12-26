О судьбе старинной бакинской бани

В районе Баку, известном как Байыршехер, по адресу: Ясамальский район, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, 79/81, вместе с жилым домом под угрозой сноса оказалась и баня, построенная в XIX веке. Об этом haqqin.az сообщил архитектор Абдул Гусейнов.

По словам Гусейнова, баня была построена в конце XIX века по проекту и под контролем известного архитектора Мешади Гасыма Исмаилова. В этом районе есть еще несколько бань, построенных в уникальном архитектурном стиле, которые отражают образ жизни, историю квартала и его жителей.

Архитектор считает, что баню необходимо сохранить, изучить и провести там археологические раскопки. «Жителям неоднократно предлагали продать свои дома и покинуть это историческое место, но, поскольку они этого не сделали, дом и его старинная баня до сих пор сохранились», — сказал Гусейнов.

Он добавил, что по поводу внесения исторически значимых зданий Байыршехера, в том числе построенных в архитектурном стиле, в государственный реестр были поданы обращения.

Архитектор также отметил, что разрушается и историческое здание по адресу: улица М. Мухтарова, 41.