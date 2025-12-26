О судьбе старинной бакинской бани

В районе Баку, известном как Байыршехер, по адресу: Ясамальский район, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, 79/81, вместе с жилым домом под угрозой сноса оказалась и баня, построенная в XIX веке. Об этом haqqin.az сообщил архитектор Абдул Гусейнов.
По словам Гусейнова, баня была построена в конце XIX века по проекту и под контролем известного архитектора Мешади Гасыма Исмаилова. В этом районе есть еще несколько бань, построенных в уникальном архитектурном стиле, которые отражают образ жизни, историю квартала и его жителей.
Архитектор считает, что баню необходимо сохранить, изучить и провести там археологические раскопки. «Жителям неоднократно предлагали продать свои дома и покинуть это историческое место, но, поскольку они этого не сделали, дом и его старинная баня до сих пор сохранились», — сказал Гусейнов.
Он добавил, что по поводу внесения исторически значимых зданий Байыршехера, в том числе построенных в архитектурном стиле, в государственный реестр были поданы обращения.
Архитектор также отметил, что разрушается и историческое здание по адресу: улица М. Мухтарова, 41.
Напомним, что некоторое время назад было заявлено о присвоении статуса исторического памятника более чем 50 объектам в Байыршехере. Руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Риад Гасымов также говорил, что работы, проводимые в Байыршехере, направлены на сохранение культурного наследия. «Эта часть города с градостроительной точки зрения является очень большой и важной территорией. Здесь ни в коем случае не допускается снос объектов культурного наследия и исторических памятников», — отмечал он.
В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что баня не зарегистрирована ни как исторический памятник, ни как вновь выявленный объект.
Хотя о том, что баня будет снесена, не говорится прямо, ни Ясамальская районная Исполнительная власть, ни другие структуры не ответили на вопросы о ее дальнейшей судьбе.