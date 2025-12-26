Представлены коллекции монет нового поколения и ковров «Редкие виды фауны»

По совместной инициативе ЗАО AzerGold и ОАО «Азерхалча» состоялась церемония презентации серебряных монет нового поколения и сотканных из смеси шелка и шерсти с применением 3D-технологии ковров «Редкие виды фауны», посвященных видам животных, находящимся под угрозой исчезновения. В мероприятии под названием «Редкие жемчужины – гармония шелка и серебра» приняли участие представители государственных и правительственных структур, депутаты Милли Меджлиса, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, деятели культуры и общественности, а также представители неправительственных организаций и средств массовой информации.

Выступая на мероприятии, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов рассказал о реализуемой в Азербайджане государственной политике в сфере сохранения биоразнообразия и подчеркнул, что именно данная деятельность послужила основным источником вдохновения для реализации проекта коллекции «Редкие виды фауны». Председатель правления ЗАО особо отметил деятельность Общественного объединения IDEA, подчеркнув, что реализуемые организацией проекты дарят новую жизнь исчезающим видам фауны и вселяют надежду в сохранение природы. З.Ибрагимов подчеркнул неоценимую роль Лейлы Алиевой — основателя и руководителя Общественного объединения IDEA — в успешной реализации данных инициатив, отметив, что именно эта деятельность стала главным источником вдохновения для воплощения данного проекта. Председатель правления ЗАО также отметил, что государственная компания рассматривает соблюдение экологических требований в качестве одного из ключевых приоритетов не только в процессе эксплуатации месторождений, но и во всех сферах своей деятельности. При этом среди реализуемых социальных проектов особое место занимает защита биологического разнообразия. Было подчеркнуто, что новая коллекция монет-ковров также направлена на содействие охране редких видов фауны и привлечение внимания общественности к значимости сохранения биоразнообразия.