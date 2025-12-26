USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Новость дня
Россия согласилась на перемирие c Украиной

Представлены коллекции монет нового поколения и ковров «Редкие виды фауны»

20:27 433

По совместной инициативе ЗАО AzerGold и ОАО «Азерхалча» состоялась церемония презентации серебряных монет нового поколения и сотканных из смеси шелка и шерсти с применением 3D-технологии ковров «Редкие виды фауны», посвященных видам животных, находящимся под угрозой исчезновения.

В мероприятии под названием «Редкие жемчужины – гармония шелка и серебра» приняли участие представители государственных и правительственных структур, депутаты Милли Меджлиса, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, деятели культуры и общественности, а также представители неправительственных организаций и средств массовой информации.

Выступая на мероприятии, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов рассказал о реализуемой в Азербайджане государственной политике в сфере сохранения биоразнообразия и подчеркнул, что именно данная деятельность послужила основным источником вдохновения для реализации проекта коллекции «Редкие виды фауны».

Председатель правления ЗАО особо отметил деятельность Общественного объединения IDEA, подчеркнув, что реализуемые организацией проекты дарят новую жизнь исчезающим видам фауны и вселяют надежду в сохранение природы.

З.Ибрагимов подчеркнул неоценимую роль Лейлы Алиевой — основателя и руководителя Общественного объединения IDEA — в успешной реализации данных инициатив, отметив, что именно эта деятельность стала главным источником вдохновения для воплощения данного проекта.

Председатель правления ЗАО также отметил, что государственная компания рассматривает соблюдение экологических требований в качестве одного из ключевых приоритетов не только в процессе эксплуатации месторождений, но и во всех сферах своей деятельности. При этом среди реализуемых социальных проектов особое место занимает защита биологического разнообразия. Было подчеркнуто, что новая коллекция монет-ковров также направлена на содействие охране редких видов фауны и привлечение внимания общественности к значимости сохранения биоразнообразия.

Выступая на мероприятии, председатель совета директоров ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель культуры Азербайджана Эмин Мамедов отметил, что ковры, сотканные из шерсти и шелка с применением 3D-технологий, в эстетической и художественной форме отражают общую идею ЗАО AzerGold и ОАО «Азерхалча», направленную на защиту дикой природы.

Особо было подчеркнуто, что совместная деятельность обеих организаций приурочена к 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, осуществленного по прямой инициативе и при поддержке первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Председатель совета директоров ОАО отметил, что главной целью ОАО «Азерхалча» является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого уникального вида искусства. Эмин Мамедов также рассказал о краткой истории различных карабахских ковров, представленных на выставке, и проинформировал участников мероприятия о будущих планах и ключевых целях ОАО «Азерхалча».

Следует отметить, что все три редких вида животных, включенных в коллекцию — газель, леопард и безоаровая коза — занесены в Красную книгу Азербайджанской Республики, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Новое поколение серебряных монет создано из 2 унций высококачественного серебра в 3D-формате с использованием технологии Smartminting, которая считается самым современным производственным решением в области нумизматики. 

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики о продуктах, созданных обоими национальными брендами на единую тематику, и об используемых в их производстве технологиях. В завершение участники мероприятия ознакомились с образцами новой коллекции, а также с различными другими видами монет, слитков и ковров.

Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 1164
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3093
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 773
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 2036
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 937
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 2308
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 9552
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 1276
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2085
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 1658
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3437

ЭТО ВАЖНО

Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 1164
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3093
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 773
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 2036
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 937
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 2308
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 9552
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 1276
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2085
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 1658
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться