Российского дипломата посадили на 12 лет за госизмену

Бывший сотрудник российского Министерства иностранных дел 38-летний Арсений Коновалов приговорен к 12 годам строгого режима по обвинению в сотрудничестве с разведкой США. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Московский городской суд также оштрафовал дипломата, задержанного в марте 2024 года, на 100 тысяч рублей. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Согласно материалам следствия, Коновалов совершил преступление во время «долгосрочной заграничной командировки» на территории США. Он за деньги «инициативно» передал американской разведке секретные данные, которые стали ему известны по службе в МИД, сообщили в ФСБ. Против дипломата возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Не уточняется, какую конкретно информацию Коновалов передал разведке США и с каким американским ведомством он, предположительно, сотрудничал. Американские спецслужбы пока не комментировали ситуацию.

По данным «Коммерсанта», Коновалов занимал должность второго секретаря Генерального консульства России в Хьюстоне. В США он работал с 2014 по 2017 год.