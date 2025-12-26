USD 1.7000
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной

Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым

Инара Рафикгызы
20:55 939

Глава Исполнительной власти Бейлаганского района Азиз Азизов подал в суд на жительницу Агдама, разместившую в соцсети TikTok видео о нем.

В иске Азизов написал, что ролик «унижает его честь и достоинство, формирует негативное мнение о нем и наносит ущерб его деловой репутации». Чиновник назвал обвинения клеветой и потребовал их опровержения, а также взыскания 100 манатов, уплаченных в качестве госпошлины.

Агдамский районный суд под председательством Махира Нифталиева частично удовлетворил иск: признал высказывания Гюльтекин Гулиевой ложными, обязал ее их опровергнуть и взыскал в пользу Азизова 100 манатов. Требование о принесении извинений суд отклонил.

В своем видео Гулиева обвиняла Азизова в кумовстве, утверждала, что он «служит богатым», не помогает семьям шехидов, «тратит деньги народа неизвестно куда», «богатеет за счет граждан» и «развлекается за счет бедных».

