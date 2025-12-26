В России заговорили о приближении мира в Украине

«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — сказал Рябков.

По утверждению замглавы МИД РФ, Украина и ее партнеры в Европе якобы не нацелены на соглашение, они «удвоили усилия для того, чтобы ее (договоренность) торпедировать».

Рябков также считает, что представленный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план «радикально» отличается от версии, которая обсуждается на консультациях российской и американской делегаций.

«Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал он.

Комментируя заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что война РФ против Украины может быть завершена в ближайшие три месяца, Рябков заявил, что установление «искусственных сроков» не поможет урегулированию. «Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны — девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса», — сказал замглавы МИД РФ.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская версия мирного плана из 20 пунктов «готова на 90%». «По моему мнению, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово, и вопрос в том, подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча», — сказал Зеленский журналистам.

По словам украинского президента, подготовлены первые черновики нескольких документов. При этом остаются вопросы, которые нужно обсуждать на уровне лидеров стран. В частности, это гарантии безопасности, территориальные вопросы и экономическое развитие.

Зеленский отметил, что существуют 20 пунктов и четыре стороны — Украина, США, Россия, ЕС, поэтому без согласования со всеми окончательный мирный договор подписывать нельзя. В то же время двусторонние договоренности обсуждаются отдельно, сказал он. Зеленский также подтвердил, что встреча с Трампом, скорее всего, пройдет 28 декабря во Флориде. Ранее об этом сообщали СМИ.

Согласно статье Axios о ходе переговоров, американская сторона оптимистично оценивает прогресс по мирному плану. По словам источников издания, большинство элементов мирного плана уже согласованы между США и Украиной. В их числе гарантии безопасности по образцу пятой статьи Устава НАТО, которые Киев получит от США и Европы. Главными неразрешенными вопросами остаются территории и управление Запорожской атомной электростанцией.

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что стороны ближе к урегулированию, «чем когда-либо». «Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят положить этому конец», — добавил он.