Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
21:22 943

Призывы к бойкоту не возымели ожидаемого эффекта: за последние два дня продажи азербайджанского бензина в Армении выросли в 4 раза.

Несмотря на активную антирекламу со стороны армянской оппозиции и реваншистских групп, выбор потребителей определила цена, а не политические лозунги.

Директор компании Mega Trade Карен Хайриян сообщил, что для водителей автотранспорта происхождение топлива решающей роли не играет. По его словам, автомобилисты видят, что азербайджанский бензин примерно на 25 центов дешевле топлива марки АИ-95, импортируемого из других стран, а потому предпочитают именно его. Mega Trade закупила около половины из 1220 тонн бензина АИ-95, недавно ввезенного в Армению через территорию Грузии.

Компания Mega Trade принадлежит семье депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. Сам Хайриян отмечает, что по сравнению с предыдущим периодом объемы продаж уже выросли в четыре раза, и эта динамика подтверждает его прогноз...

Фактическая цена топлива на автозаправочных станциях сети Ran Oil оказалась ниже ранее заявленной. Если изначально речь шла о цене 440 драмов за литр, то сейчас азербайджанский бензин продается по 430 драмов (1,075 доллара). Для сравнения, импортный бензин АИ-95 из других стран стоит около 520 драмов за литр, что делает разницу для потребителя весьма ощутимой.

Компания Mega Trade принадлежит семье депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. Сам Хайриян отмечает, что по сравнению с предыдущим периодом объемы продаж уже выросли в четыре раза, и эта динамика подтверждает его прогноз: фактор происхождения топлива на спрос определяющего влияния не оказывает. В этой связи он напомнил, что на протяжении десятилетий армянские потребители покупали самые разные товары турецкого происхождения, несмотря на закрытую границу, и торговля при этом продолжалась.

Низкая стоимость азербайджанского бензина во многом объясняется условиями транзита. Как уже сообщалось, Грузия предоставила бесплатный транзит для этой партии топлива, что позволило снизить конечную цену. Вместе с тем пока остается неясным, какие именно тарифы грузинские железные дороги установят для следующих поставок. По словам Хайрияна, официального ценового предложения от грузинской стороны пока не поступало.

Армянская оппозиция по-прежнему обвиняет правительство Пашиняна в предательстве

Он также уточнил, что азербайджанское топливо уже реализуется на всех автозаправочных станциях Ran Oil в различных регионах Армении, включая Ереван, по цене 430 драмов за литр. Изначально была объявлена предварительная стоимость, однако после окончательных расчетов ее удалось снизить. Из-за организационных вопросов продажи бензина, как отметил директор компании, начались только вечером.

Хайриян подчеркнул, что компания не испытывает опасений, связанных с реализацией азербайджанского бензина. По его словам, если бы такие опасения существовали, компания Mega Trade не стала бы закупать 11 железнодорожных цистерн с топливом.

Тем временем представители армянской оппозиции, движение «Айакве» и другие группы продолжают призывать водителей бойкотировать азербайджанский бензин. Они называют импорт «признаком капитуляции» и утверждают, что таким образом Армения якобы финансирует азербайджанскую армию. С подобным заявлением на пресс-конференции 23 декабря выступил Нарек Карапетян - координатор движения «По-нашему», созданного арестованным пророссийским олигархом Самвелом Карапетяном.

По оценке Карапетяна, общая стоимость импортированной партии азербайджанского бензина составляет около 1,5 миллиона долларов. Он утверждает, что от 250 до 300 тысяч долларов в виде налогов поступят в бюджет Азербайджана и часть этих средств может быть направлена на военные расходы.

Эдмон Марукян призывает к бойкоту азербайджанского бензина

К бойкоту азербайджанского бензина призвал также лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян. Он заявил, что граждане Армении должны сознательно покупать более дорогое топливо из других стран, в основном из России, и доплачивать около 100 драмов за литр. По его словам, поражение в войне — это одно, а демонстрация отсутствия самоуважения - совсем другое.

На фоне разгоревшихся споров в социальных сетях появилась информация о драке из-за азербайджанского топлива, якобы произошедшей на автозаправочной станции Ran Oil в Ванадзоре. Сообщалось, что в ходе конфликта между братом пропавшего без вести армянского военнослужащего и сотрудниками АЗС было повреждено оборудование.

Компания Mega Trade опровергла эти сведения, а полиция Ванадзора официально заявила об отсутствии фактов, подтверждающих эту информацию.

