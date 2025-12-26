USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Новость дня
Россия согласилась на перемирие c Украиной

В Петербурге «молились за здоровье» Зеленского

21:38 345

Российские силовики прервали собрание секты «Школа единого принципа» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

The Insider со ссылкой на российские телеграм-каналы передает, что ее участников обвиняют в том, что они якобы молились за здоровье президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали победы ВСУ. На собрании находилось около 70 человек из разных регионов России. 

Одним из предполагаемых лидеров секты называют Ольгу Даутову — доктора педагогических наук и профессора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. По данным Baza, участникам собрания грозит уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

«Школа единого принципа», известная как «Школа духовного подвижничества», была основана в Украине Ольгой Асауляк. Учение секты основано на православии, но содержит эзотерический и мистический компоненты. В 2018 году Асауляк скончалась. Секта продолжает функционировать и регулярно проводит лекции, семинары и курсы как в Украине, так и за рубежом, при этом раздел сайта с мероприятиями в России пустует.

Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 1175
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3102
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 782
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 2044
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 943
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 2313
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 9559
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 1279
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2090
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 1663
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3438

ЭТО ВАЖНО

Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 1175
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3102
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 782
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 2044
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 943
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 2313
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 9559
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 1279
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2090
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 1663
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3438
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться