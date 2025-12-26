В Петербурге «молились за здоровье» Зеленского

Российские силовики прервали собрание секты «Школа единого принципа» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

The Insider со ссылкой на российские телеграм-каналы передает, что ее участников обвиняют в том, что они якобы молились за здоровье президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали победы ВСУ. На собрании находилось около 70 человек из разных регионов России.

Одним из предполагаемых лидеров секты называют Ольгу Даутову — доктора педагогических наук и профессора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. По данным Baza, участникам собрания грозит уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

«Школа единого принципа», известная как «Школа духовного подвижничества», была основана в Украине Ольгой Асауляк. Учение секты основано на православии, но содержит эзотерический и мистический компоненты. В 2018 году Асауляк скончалась. Секта продолжает функционировать и регулярно проводит лекции, семинары и курсы как в Украине, так и за рубежом, при этом раздел сайта с мероприятиями в России пустует.