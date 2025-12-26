Заседание Консультативного совета при AQTA

При Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) состоялось очередное заседание Консультативного совета по пищевому сектору, созданного с целью укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами.

На заседании с участием членов Совета были обсуждены вопросы, имеющие важное значение для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации работы секретариата Консультативного совета. Также состоялся обмен мнениями вокруг законопроектов «О здоровье животных» и «О здоровье растений», а также вопросов, вытекающих из этих документов и связанных в целом с обеспечением здоровья животных и растений. Участникам заседания был представлен проект госпрограммы «Об обеспечении пищевой безопасности в Азербайджанской Республике на 2026–2032 годы» и другие материалы.

В рамках заседания обсуждались также вопросы контроля пищевой цепочки, выявленные несоответствия при импорте и экспорте, регистрация и утверждение продукции, объектов и субъектов, а также новые нормы и требования, применяемые в сфере пищевой безопасности.