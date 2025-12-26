USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Заседание Консультативного совета при AQTA

21:48 100

При Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) состоялось очередное заседание Консультативного совета по пищевому сектору, созданного с целью укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами.

На заседании с участием членов Совета были обсуждены вопросы, имеющие важное значение для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации работы секретариата Консультативного совета. Также состоялся обмен мнениями вокруг законопроектов «О здоровье животных» и «О здоровье растений», а также вопросов, вытекающих из этих документов и связанных в целом с обеспечением здоровья животных и растений. Участникам заседания был представлен проект госпрограммы «Об обеспечении пищевой безопасности в Азербайджанской Республике на 2026–2032 годы» и другие материалы.

В рамках заседания обсуждались также вопросы контроля пищевой цепочки, выявленные несоответствия при импорте и экспорте, регистрация и утверждение продукции, объектов и субъектов, а также новые нормы и требования, применяемые в сфере пищевой безопасности.

Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 1175
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3102
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 783
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 2045
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 945
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 2315
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 9560
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 1281
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2090
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
СГБ, Госслужба спецсвязи и MİDA выступили с совместным заявлением
19:31 1663
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов
Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов видео
14:30 3438

