«Непростой этап» отношений России с Арменией

Отношения России и Армении переживают «непростой этап» и не могут быть «изолированными» от тех процессов, которые происходят в регионе и мире в целом. Об этом в интервью армянским СМИ заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«…Главное, чтобы тот стержень, который составляет основу наших отношений, сохранялся. С обеих сторон была политическая воля отношения сохранять, было понимание важности этих отношений… Понимание с обеих сторон важности наших отношений присутствует. С российской стороной всегда четко заявлялось: мы рассматриваем армянский народ как братский народ, а Армению – союзное государство», – заявил российский посол.

Копыркин напомнил о существенном снижении объема товарооборота между Арменией и Россией: «На это надо обращать внимание, но паниковать не надо, потому что в значительной степени это снижение произошло за счет конъюнктурных факторов, которые воздействовали на рост товарооборота в предыдущие годы. При этом 35% торговли Армении приходится на Российскую Федерацию, это солидная доля. Этап очень непростой, наши отношения проходят этап взросления и трансформации».

Посол РФ считает, что одновременное членство Армении в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе технически невозможно. По его словам, об этом говорит не только российская сторона, премьер-министр Армении публично заявил, что на каком-то этапе Армении нужно будет сделать выбор.

«Позиция России заключается в том, что мы уважаем суверенные решения Армении и армянского народа… Мы рассчитываем, что народу Армении будет дано разъяснение, с чем сопряжен отказ от евразийской интеграции в пользу европейской, будут представлены плюсы и минусы с учетом объективных реалий, поскольку это неизбежно будет иметь очень серьезные последствия для качества жизни населения Армении. А в остальном мы уважаем выбор нашего союзника», – уверяет Копыркин.