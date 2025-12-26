Условие Зеленского для референдума

Зеленский также сообщил, что готов вынести этот вариант плана на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется согласовать на встрече в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом рамочное соглашение о прекращении войны. Об этом украинский лидер заявил изданию Axios.

Глава украинского государства обратил внимание, что проведение референдума сопряжено с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. И поэтому, как отметил Зеленский, прекращение огня на 60 дней для подготовки и проведения голосования «является минимумом».

Президент Украины также добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа: «У меня есть некоторые разведданные… Но сейчас я нахожусь в моменте, когда хочу верить только словам лидеров».

Зеленский подтвердил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы посетить Украину, чтобы разъяснить преимущества соглашения. При этом, по его словам, возможно, сам президент США Дональд Трамп должен приехать, чтобы представить аргументы.

Президент Украины обратил внимание, что, если по соображениям безопасности люди не придут голосовать, результат может выглядеть нелегитимным. «Лучше не проводить референдум вообще, чем проводить референдум, на который люди не имеют возможности прийти и проголосовать», - сказал он.

Неназванный американский чиновник рассказал Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня в случае проведения референдума, однако хотят более короткие сроки. Американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум как важный шаг вперед — как и сам факт, что он больше не исключает территориальных уступок, комментирует Axios.

По словам Зеленского, большая часть двусторонних американо-украинских соглашений уже согласована и кодифицирована в пяти документах, но может быть добавлен шестой. О гарантиях безопасности Зеленский сказал: «Я думаю, что мы готовы с этими документами» (но есть «технические моменты», которые необходимо обсудить подробнее).

Один из них — это срок действия соглашения. США предложили 15-летний формат, который может быть продлен. «Я думаю, нам нужно больше 15 лет», — сказал Зеленский, добавив, что сочтет «большим успехом», если Трамп согласится с этим во время их встречи во Флориде.

Зеленский в пятницу вечером сообщил о серии телефонных переговоров — с премьер-министром Канады, генсеком НАТО и канцлером Германии. «Проинформировал о состоянии нашей дипломатической работы с Соединенными Штатами и о первых документах, которые, можно сказать, готовы», — прокомментировал он разговор с канадским премьером Марком Карни. Разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский назвал «очень предметным» и «очень положительным».

Axios со ссылкой на украинского чиновника передает, что президенты США и Украины намерены провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров в субботу, 27 декабря. На следующий день, 28 декабря, запланированы переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде. По данным источника, субботняя беседа нужна, чтобы ознакомить всех с текущим ходом переговоров. Ранее Зеленский выразил надежду, что он и Трамп смогут также «наладить контакт с европейцами» во время своей встречи в воскресенье.

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передает, что Дональд Трамп собирается провести переговоры с Владимиром Зеленским в воскресенье. «Служащий Белого дома подтвердил, что Трамп планирует встречу с Зеленским в воскресенье», - сообщает издание.

Ранее в пятницу Financial Times со ссылкой на европейский источник сообщала, что европейские лидеры планируют в январе провести переговоры с «коалицией желающих», в том числе с Великобританией, чтобы обсудить поддержку Украины.