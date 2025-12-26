Награждение победителей конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей»

В мероприятии, посвященном 20-летию МЧС, приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, ответственные лица МЧС, министерств науки и образования, молодежи и спорта, члены организационного комитета конкурса, победители, их родители и члены Общественного совета при МЧС.

Цель конкурса — обратить внимание общественности на проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями, привить школьникам культуру безопасной жизнедеятельности, воспитать их в духе патриотизма, выявить талантливых детей и поддержать их.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, с глубоким уважением почтили его память. Затем состоялся осмотр выставки выбранных работ XIII Республиканского детского творческого конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей».