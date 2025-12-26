USD 1.7000
Награждение победителей конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей»

Состоялась церемония награждения победителей XIII Республиканского детского творческого конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей», организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба МЧС.

В мероприятии, посвященном 20-летию МЧС, приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, ответственные лица МЧС, министерств науки и образования, молодежи и спорта, члены организационного комитета конкурса, победители, их родители и члены Общественного совета при МЧС.

Цель конкурса — обратить внимание общественности на проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями, привить школьникам культуру безопасной жизнедеятельности, воспитать их в духе патриотизма, выявить талантливых детей и поддержать их.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, с глубоким уважением почтили его память. Затем состоялся осмотр выставки выбранных работ XIII Республиканского детского творческого конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей».

После ознакомления с выставкой состоялась церемония награждения. Далее школьники представили художественную программу. Затем победителям вручили почетные грамоты и ценные подарки.

Конкурс, в котором участвовали ученики всех общеобразовательных школ страны, стартовал в октябре. В организационный комитет было представлено по итогам районных и городских этапов 350 рисунков, 198 плакатов, 205 поделок, 165 моделей пожарно-спасательной техники и 98 мягких игрушек. Среди победителей 30 человек заняли 1-е место, 31 — 2-е, 53 — 3-е, 94 получили поощрительные награды.

