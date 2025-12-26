USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Новость дня
Россия согласилась на перемирие c Украиной

«Орешник» в Беларуси — ответ на «агрессию Запада»

заявил министр обороны
23:12 229

Беларусь разместила у себя ракетный комплекс «Орешник» в ответ на «агрессию Запада», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Об этом сообщает БелТА.

«Орешник» размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать», - отметил министр обороны.

По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и «этого никогда не произойдет».

Хренин также отметил, что ракета «Орешник» может применяться как в ядерном вооружении, так и простом. Он добавил, что дальность ее применения - до 5 тысяч километров.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» уже на боевом дежурстве в Беларуси. Он также сообщил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов «Орешник». Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты «Орешник» в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.

Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
22:26 1395
«Непростой этап» отношений России с Арменией
«Непростой этап» отношений России с Арменией заявил посол РФ
22:10 972
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 2544
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3847
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 1840
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 3241
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 1788
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 3376
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 10419
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 2077
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2573

ЭТО ВАЖНО

Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
22:26 1395
«Непростой этап» отношений России с Арменией
«Непростой этап» отношений России с Арменией заявил посол РФ
22:10 972
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
21:01 2544
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
18:18 3847
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 1840
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
20:17 3241
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 1788
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
19:56 3376
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной все еще актуально
16:22 10419
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 2077
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
18:41 2573
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться