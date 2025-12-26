«Орешник» в Беларуси — ответ на «агрессию Запада»

Беларусь разместила у себя ракетный комплекс «Орешник» в ответ на «агрессию Запада», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Об этом сообщает БелТА.

«Орешник» размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать», - отметил министр обороны.

По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и «этого никогда не произойдет».

Хренин также отметил, что ракета «Орешник» может применяться как в ядерном вооружении, так и простом. Он добавил, что дальность ее применения - до 5 тысяч километров.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» уже на боевом дежурстве в Беларуси. Он также сообщил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов «Орешник». Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты «Орешник» в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.