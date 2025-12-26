Буданов знает: «Россия перевыполнит план»

Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в армию 403 000 солдат. Сейчас россияне установили себе план на 2026 год - набрать в армию 409 000 единиц живой силы, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, главный источник пополнения российской армии — это контрактники, которых «заманивают» большими деньгами.

Буданов заявил, что мобилизационный план России на 2025 год составлял 403 тысячи человек, и этот показатель был достигнут уже в начале декабря. В то же время глава ГУР считает, что Россия сталкивается с трудностями в процессе набора людей на войну: «Периодически они увеличивают уровень разовых выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию».

Ранее относительно мобилизации в своей стране Буданов заявлял, что Украина «разрушила» свою мобилизацию. Он считает, что проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов, а роль в России в этом переоценена.