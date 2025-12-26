USD 1.7000
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной

Буданов знает: «Россия перевыполнит план»

23:30 147

Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в армию 403 000 солдат. Сейчас россияне установили себе план на 2026 год - набрать в армию 409 000 единиц живой силы, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, главный источник пополнения российской армии — это контрактники, которых «заманивают» большими деньгами. 

Буданов заявил, что мобилизационный план России на 2025 год составлял 403 тысячи человек, и этот показатель был достигнут уже в начале декабря. В то же время глава ГУР считает, что Россия сталкивается с трудностями в процессе набора людей на войну: «Периодически они увеличивают уровень разовых выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию».

Ранее относительно мобилизации в своей стране Буданов заявлял, что Украина «разрушила» свою мобилизацию. Он считает, что проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов, а роль в России в этом переоценена.

Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума
22:26 1396
«Непростой этап» отношений России с Арменией
«Непростой этап» отношений России с Арменией
22:10 972
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют
21:01 2545
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
18:18 3850
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
21:14 1842
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала?
20:17 3243
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
20:55 1788
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
19:56 3377
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной
16:22 10420
О судьбе старинной бакинской бани
О судьбе старинной бакинской бани
20:15 2078
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
18:41 2573

