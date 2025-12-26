USD 1.7000
Обвинение экс-министру обороны Грузии

26 декабря 2025, 23:39

Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Бачо Ахалая обвинение по фактам организации и руководства групповым насилием по делу о попытке штурма резиденции президента Грузии 4 октября 2025 года, передают грузинские СМИ.

Согласно прокуратуре, Ахалая предъявлено обвинение по части первой статьи 225 Уголовного кодекса Грузии об организации и руководстве групповым насилием, которое предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством избрать в отношении Ахалая в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Ахалая был задержан 25 декабря. В СГБ Грузии заявили, что задержание было осуществлено в рамках расследования уголовного дела, связанного с событиями в Тбилиси 4 октября — попыткой штурма резиденции президента Грузии. По данным следствия, Ахалая руководил событиями 4 октября через интернет-приложение и был главным организатором действий.

