Россия не уйдет с Южного Кавказа

Для России происходящее на Южном Кавказе «очень важно», заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью армянским СМИ.
По его словам, с Южного Кавказа Россия физически уйти не может. «Россия – кавказская держава», - считает Копыркин.
