Россия не уйдет с Южного Кавказа

считает посол
26 декабря 2025, 23:52 1377

Для России происходящее на Южном Кавказе «очень важно», заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью армянским СМИ.

По его словам, с Южного Кавказа Россия физически уйти не может. «Россия – кавказская держава», - считает Копыркин.

Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси обновлено 01:10
01:10 670
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
00:34 377
Россия не уйдет с Южного Кавказа
Россия не уйдет с Южного Кавказа считает посол
26 декабря 2025, 23:52 1378
Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
26 декабря 2025, 22:26 2545
«Непростой этап» отношений России с Арменией
«Непростой этап» отношений России с Арменией заявил посол РФ
26 декабря 2025, 22:10 1576
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 3492
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
26 декабря 2025, 18:18 4261
В России заговорили о приближении мира в Украине
В России заговорили о приближении мира в Украине
26 декабря 2025, 21:14 2419
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень
26 декабря 2025, 20:17 4048
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
Решением суда: глава Бейлагана не служит богатым
26 декабря 2025, 20:55 2334
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
26 декабря 2025, 19:56 4159

ЭТО ВАЖНО

