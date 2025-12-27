Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на этих выходных. Об этом Трамп сказал в интервью Politico.

«Я думаю, с ним все пройдет хорошо. Я думаю, что с [президентом России Владимиром] Путиным все пройдет хорошо», — сказал Трамп, добавив, что рассчитывает поговорить с российским лидером «так скоро, как я захочу».

Трамп «прохладно» отнесся к подготовленному Киевом мирному плану. «У него (Зеленского) ничего не будет, пока я это не одобрю, — уверяет Трамп. — Так что посмотрим, что у него есть». Американский президент выразил уверенность, что уже в ближайшие выходные может состояться продуктивная встреча.

Трамп также заявил, что российская экономика находится «в очень тяжелом состоянии».

Как писал Axios, Зеленский и Трамп встретятся во Флориде 28 декабря. За день до этого, по данным издания, они проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров.