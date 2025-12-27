Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона

Согласно обвинению, подсудимые убедили предпринимателя Гувата Бейбутова, что смогут получить в Госкомитете по градостроительству и архитектуре разрешение на снос индивидуальных жилых домов в 968-м квартале Насиминского района Баку и строительство на их месте многоэтажного здания. Для «решения вопроса» они получили от Бейбутова частями в общей сложности 4 миллиона 19 тысяч манатов. Сеймур Магеррамов, Рустам Гафаров и Заур Гурбанов не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. Двое других — Джейхун Ашрафов и Джавид Гусейнли — признали вину частично. Судья довел до сведения обвиняемых, что в случае доказанности обвинений им грозит от 10 до 14 лет лишения свободы.

Первым было предложено дать показания обвиняемому Сеймуру Магеррамову. Он заявил, что на данном этапе выступать не готов. Другой обвиняемый, Джавид Гусейнли, в своих показаниях сообщил, что, будучи юристом, оказывал Гувату Бейбутову профильную помощь. Он взял на себя юридическое сопровождение деятельности компании — проведение строительных работ, снос дворовых домов и возведение на их месте здания. В этот период они пытались получить согласие на строительство двухблочного здания на участке в Насиминском районе и начали искать правовые пути для осуществления задуманного. Его знакомый Заур Гурбанов сообщил, что у него есть связи в Администрации президента, и можно решить вопрос. После этого они обсудили ситуацию с бывшим сотрудником Службы охраны президента Сеймуром Магеррамовым. Тот заявил, что может помочь в решении вопроса в обмен на определенное вознаграждение. Гусейнли отметил, что на основании письма Верховного суда соответствующим структурам было запрещено проводить строительство на данном участке. Позднее Гуват Бейбутов лично поговорил с местными жителями и получил их согласие. После вмешательства Сеймура Магеррамова профильные органы перестали препятствовать работам. На участке установили ограждение, выкопали котлован, заложили фундамент здания. В это время сотрудники МЧС остановили работы и потребовали предоставить документ из Госкомитета по градостроительству и архитектуре. «После этого мы снова связались с Сеймуром Магеррамовым, чтобы решить вопрос. Потому что на первоначальном этапе он сдержал слово и обеспечил продвижение дела», - рассказал Гусейнли.

Обвиняемый сообщил, что Гуват Бейбутов подал жалобу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, где их допросили. Спустя некоторое время дело было передано в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре: «Следствие дало нам два месяца для возмещения ущерба. Хотя Сеймур обещал выплатить деньги, он этого не сделал, и нас арестовали. Я не возражаю против указания суммы ущерба — 4 миллиона 19 тысяч манатов. Возмещаю ту часть ущерба, которая относится ко мне».

Отвечая на вопросы прокурора, Гусейнли заявил, что из полученных от потерпевшего 3 миллионов 300 тысяч манатов он передал 1 миллион 152 тысячи манатов Сеймуру Магеррамову для «решения вопроса», а 2 миллиона 148 тысяч манатов оставил у себя. Эти деньги он потратил на личные нужды.

Судебный процесс продолжится 5 февраля.

Согласно материалам следствия, в 2022 году предприниматель Гуват Бейбутов обратился в прокуратуру с жалобой на Джейхуна Ашрафова, занимавшего до 2022 года пост президента Федерации синдо рю каратэ и пенчак силата, и других обвиняемых. По версии следствия, обвиняемые пообещали Бейбутову содействие в получении разрешения от Госкомитета по градостроительству и архитектуре на снос частных домов в 968-м квартале Насиминского района Баку и строительство многоэтажного здания. Под этим предлогом у предпринимателя частями было получено более 4 миллионов манатов, однако обещания выполнены не были. На данный момент прокуратура обеспечила возврат 1 миллиона 442 тысяч манатов.