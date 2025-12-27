Россия хочет видеть «дружественную» Украину

Россия хотела бы видеть Украину «дружественной страной», нужно постараться, чтобы этот «момент приблизился». Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень хотелось бы видеть Украину дружественной [для] России страной», — сказал замминистра.

По словам Рябкова, Россия хочет, чтобы в Украине восстановили и гарантировали «права русских и русскоязычных граждан», а также права Русской православной церкви. «Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.

В интервью замглавы МИД РФ также заявлял, что разрешение «украинского конфликта» приблизилось, заключение договоренности зависит от работы России и «политической воли другой стороны».