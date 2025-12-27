USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Россия хочет видеть «дружественную» Украину

01:51 400

Россия хотела бы видеть Украину «дружественной страной», нужно постараться, чтобы этот «момент приблизился». Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень хотелось бы видеть Украину дружественной [для] России страной», — сказал замминистра.

По словам Рябкова, Россия хочет, чтобы в Украине восстановили и гарантировали «права русских и русскоязычных граждан», а также права Русской православной церкви. «Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.

В интервью замглавы МИД РФ также заявлял, что разрешение «украинского конфликта» приблизилось, заключение договоренности зависит от работы России и «политической воли другой стороны». 

Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 32
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 599
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
26 декабря 2025, 19:56 4517
Ын грозит атомной подлодкой
Ын грозит атомной подлодкой наш комментарий
02:29 173
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 4936
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
26 декабря 2025, 18:41 3013
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона из зала суда
01:25 684
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси обновлено 01:10
01:10 1216
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
00:34 711
Россия не уйдет с Южного Кавказа
Россия не уйдет с Южного Кавказа считает посол
26 декабря 2025, 23:52 2048
Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
26 декабря 2025, 22:26 2984

