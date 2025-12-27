USD 1.7000
Исламский банк создают в России

02:23 171

В России планируется создание исламского банка, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает «Коммерсант», Аксаков заявил, что ведется активная работа с бизнес-сообществом, представляющим исламское население России, а также проводятся переговоры с арабскими государствами для реализации проекта.

Ожидается, что работа по созданию банка будет завершена в следующем году.

Исламский банкинг предполагает соответствие банковских операций нормам шариата, в частности, исключает процентные ставки и финансирование определенных отраслей экономики, таких как игорный бизнес, производство алкоголя и табака.

Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 34
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 600
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
26 декабря 2025, 19:56 4517
Ын грозит атомной подлодкой
Ын грозит атомной подлодкой наш комментарий
02:29 173
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 4937
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
26 декабря 2025, 18:41 3014
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона из зала суда
01:25 684
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси обновлено 01:10
01:10 1216
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
00:34 712
Россия не уйдет с Южного Кавказа
Россия не уйдет с Южного Кавказа считает посол
26 декабря 2025, 23:52 2048
Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
26 декабря 2025, 22:26 2984

