Исламский банк создают в России

В России планируется создание исламского банка, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает «Коммерсант», Аксаков заявил, что ведется активная работа с бизнес-сообществом, представляющим исламское население России, а также проводятся переговоры с арабскими государствами для реализации проекта.

Ожидается, что работа по созданию банка будет завершена в следующем году.

Исламский банкинг предполагает соответствие банковских операций нормам шариата, в частности, исключает процентные ставки и финансирование определенных отраслей экономики, таких как игорный бизнес, производство алкоголя и табака.