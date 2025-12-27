Команда Трампа отворачивается от Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял поддержку ключевых лиц администрации Соединенных Штатов, кроме президента Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, — это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас», — говорится в публикации.

По мнению собеседника издания, Нетаньяху лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа.

Также СМИ пишет, что израильский премьер в ходе будущей встречи намерен склонить Трампа принять более «ястребиную» позицию в отношении урегулирования.

Ранее Трамп пригласил Нетаньяху встретиться в Белом доме. Американский лидер предложил сделать это «в ближайшем будущем».