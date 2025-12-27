Команда Трампа отворачивается от Нетаньяху

USD 1.7000
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял поддержку ключевых лиц администрации Соединенных Штатов, кроме президента Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, — это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас», — говорится в публикации.

По мнению собеседника издания, Нетаньяху лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа.

Также СМИ пишет, что израильский премьер в ходе будущей встречи намерен склонить Трампа принять более «ястребиную» позицию в отношении урегулирования.

Ранее Трамп пригласил Нетаньяху встретиться в Белом доме. Американский лидер предложил сделать это «в ближайшем будущем».

ЭТО ВАЖНО

Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 36
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 601
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне
США о гражданах Азербайджана Сеймуре Алиеве, Тигране Бедросяне и Левоне Андреасяне важный вопрос
26 декабря 2025, 19:56 4517
Ын грозит атомной подлодкой
Ын грозит атомной подлодкой наш комментарий
02:29 174
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 4937
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против
Россия возвращается на Ближний Восток. Нетаньяху не против наш комментарий
26 декабря 2025, 18:41 3014
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона
Кандидата в депутаты Бейбутова раздели на 4 миллиона из зала суда
01:25 685
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси
Американцы нашли возможное место размещения «Орешника» в Беларуси обновлено 01:10
01:10 1217
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
Трамп ждет Зеленского и поговорит с Путиным
00:34 714
Россия не уйдет с Южного Кавказа
Россия не уйдет с Южного Кавказа считает посол
26 декабря 2025, 23:52 2049
Условие Зеленского для референдума
Условие Зеленского для референдума новость дополнена
26 декабря 2025, 22:26 2985
