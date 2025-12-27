Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы

Хомс (Сирия). В результате взрыва в мечети Имама Али в алавитском районе Вади-аль-Дахаб погибли по меньшей мере 8 человек
Куала-Лумпур (Малайзия). Бывший премьер-министр Наджиб Разак приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о масштабной коррупции
Бейт-Лахия (Газа). Палатки палестинцев среди руин их домов
Калифорния (США). Последствия наводнений в результате ливней
Конья (Турция). На снимке, сделанном с дрона, видны провалы грунта, образовавшиеся посреди сельскохозяйственных угодий в провинции Конья
Нью-Йорк (США). Восход солнца
Кочи (Индия). Люди фотографируют рождественскую елку в парке