РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения

Утром 27 декабря российские войска продолжили массированную атаку на Киев, в результате ударов зафиксированы прилеты и попадания по многоэтажкам во многих районах, горят дома, количество пострадавших растет.

Как сообщают украинские СМИ, уже известно об 11 пострадавших в Киеве, среди них двое детей. В медучреждения госпитализировали 8 человек.

Также известно, что российский дрон попал в общежитие Национального авиационного университета (НАУ). В Сети публикуют видео прилета. Также попадание подтвердила РБК-Украина ректор НАУ Ксения Семенова.

«Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии выбило окна», - уточнила она.

В результате атаки без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега Днепра.