РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения

Утром 27 декабря российские войска продолжили массированную атаку на Киев, в результате ударов зафиксированы прилеты и попадания по многоэтажкам во многих районах, горят дома, количество пострадавших растет.
Как сообщают украинские СМИ, уже известно об 11 пострадавших в Киеве, среди них двое детей. В медучреждения госпитализировали 8 человек.
Также известно, что российский дрон попал в общежитие Национального авиационного университета (НАУ). В Сети публикуют видео прилета. Также попадание подтвердила РБК-Украина ректор НАУ Ксения Семенова.
«Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии выбило окна», - уточнила она.
В результате атаки без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега Днепра.
* * * 10:05
В ночь на 27 декабря Россия атаковала Украину дронами и баллистикой, в Киеве и области есть раненые и разрушения, пишут украинские СМИ.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас к медикам обратились четверо пострадавших, троих из них госпитализировали. Вскоре Кличко проинформировал, что количество пострадавших возросло до 5.
В Голосеевском районе пожар - предварительно, пылает СТО. В Оболонском - падение обломков в дачном кооперативе.
Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.
В Киевской ОГА сообщили, что российские войска целенаправленно атаковали объекты критической инфраструктуры, жилье людей, в результате атаки ранен человек.
Житель Ивано-Франковской области, который во время атаки находился за рулем грузовика, получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу.
В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке. Кроме того, есть разрушения и в других областях.
В Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля. В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
Ночью российские войска атаковали дронами Чернигов. Беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки погибла женщина. Также местные власти информировали о 8 пострадавших. Трое из них - в тяжелом состоянии.
В Херсоне под российский обстрел попал людный рынок. Погиб мужчина, ему было 47 лет. Также разрушены магазины. Власти города говорят, что россияне точно знали, что на рынке находились люди.