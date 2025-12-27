Полмиллиарда украинским оружейникам

Государственные и частные банки Украины создают консорциум для предоставления кредита в $500 млн оружейникам под государственные гарантии. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишут украинские СМИ.

«Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Шесть государственных и частных банков создают консорциум и подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен (около $510 млн) сроком на три года под государственные гарантии», - написал министр в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, это крупнейшая в истории финансового рынка Украины кредитная консорциумная сделка. Соглашение было достигнуто между Минобороны, Нацбанком и коммерческими банками «по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса». Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства, отметил Шмыгаль. Какие коммерческие банки станут участниками консорциума, министр не сообщил.