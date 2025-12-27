Победила дружба

Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе после 20 дней боевых действий. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS с места событий.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и его камбоджийский коллега Теа Сейха подписали документ, который вступает в силу с 27 декабря. Переговоры между двумя странами проходили в рамках Общего комитета по вопросам границы и были организованы на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат в тайской провинции Чантхабури. Продолжительность переговоров составила около 40 минут.

В качестве международных наблюдателей на церемонии подписания присутствовала группа военных атташе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), возглавляемая военным атташе Малайзии в Бангкоке бригадным генералом Самсулом Ризой Бин Мусой. После подписания соглашения делегация Камбоджи вернулась на свою территорию.

Конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей, в ходе которого использовались тяжелая техника, артиллерия и авиация, возобновился 7 декабря.

По последним данным ВС Таиланда на 22 декабря, в результате боевых действий погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения.

Камбоджийские власти сообщили о 30 погибших среди гражданского населения и 87 пострадавших. Более 400 тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах.