У Зеленского предложили необычный формат выборов

В Украине обсуждают возможность проведения выборов в гибридном формате, совмещающем онлайн- и офлайн-голосование. Особое внимание уделяется участию граждан за рубежом и переселенцев внутри страны, заявил председатель фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия на заседании рабочей группы, которая занимается наработкой законопроекта о выборах во время военного положения.

Арахамия заявил, что рабочая группа по выборам должна изучить возможность сочетания традиционного и электронного голосования.

При этом он подчеркнул, что пока окончательного решения нет.

«Нам надо будет решать вопрос или делать это в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов. Я, вообще, как бывший айтишник до сих пор не понял: возможно ли онлайн-голосование или нет», - отметил глава парламентской фракции.

Арахамия сообщил, что уже применяются онлайн-инструменты для совещаний и голосования комитетов, что может стать базой для расширения цифрового формата на выборы. Он выразил надежду на серьезную работу рабочей группы по этому вопросу.

Отдельным вызовом остаются выборы для внутренне перемещенных лиц. Депутат сообщил, что многие переселенцы не регистрируются, чтобы избежать внимания со стороны военных органов, что осложняет организацию их участия.

«Если будет малая явка – это будет аргумент врагу о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными», – предупредил он.

Арахамия подчеркнул, что основной задачей является максимизация явки и обеспечение легитимности выборов, что требует внимательного подхода к организации голосования как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведение выборов включено в мирный план и должно состояться как можно скорее после подписания соглашения, отметив, что такое требование исходит от международных партнеров.

