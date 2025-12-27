Еще один участник в переговорах Трампа и Зеленского

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран-участниц Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters.
«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с (президентом Украины – ред.) Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — говорится в сообщении.
Ранее портал Axios уточнял, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по Украине в субботу, 27 декабря. В этот день украинский президент прибудет в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго.
* * * 10:32
Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают зарубежные СМИ.
Переговоры двух лидеров пройдут во Флориде, 28 декабря, и начнутся в 15:00 по местному времени (06:00 по Баку).
На встречу планируют допустить журналистов.
До этого портал Axios писал, что встреча Трампа и Зеленского пройдет в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.