Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Еще один участник в переговорах Трампа и Зеленского

обновлено 11:15
11:15 669

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран-участниц Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с (президентом Украины – ред.) Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — говорится в сообщении.

Ранее портал Axios уточнял, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по Украине в субботу, 27 декабря. В этот день украинский президент прибудет в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго.

* * * 10:32

Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают зарубежные СМИ.

Переговоры двух лидеров пройдут во Флориде, 28 декабря, и начнутся в 15:00 по местному времени (06:00 по Баку).

На встречу планируют допустить журналистов.

До этого портал Axios писал, что встреча Трампа и Зеленского пройдет в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 854
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5340
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5863
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 246
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 698
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1317
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 679
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 431
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 844
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1092
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3601

