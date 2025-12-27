USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Польша подняла истребители

10:46 680

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по версии Варшавы, активностью российской авиации в Украине. Об этом заявило Оперативное командование польской армии.

«В связи с действиями дальней авиации Российской Федерации, осуществляющей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. <...> Истребители [ВС Польши] приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в готовность», - говорится в публикации командования в соцсети X.

Как утверждают польские военные, эти меры носят превентивный характер и направлены на «обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы».

Ночью 27 декабря на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 856
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5343
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5863
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 249
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 704
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1320
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 681
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 434
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 845
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1093
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3602

