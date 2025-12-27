Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»

На войне против РФ погиб командир и основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин (Никитин) с позывным White Rex. Это произошло сегодня ночью на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

По предварительным данным, Капустин погиб из-за прилета FPV-дрона.

Капустин, выходец из Москвы, заочно был приговорен в России к пожизненному заключению. Он был сторонником Евромайдана, с 2017 года проживал в Украине.

В 2022 году в Украине основал и возглавил «Российский добровольческий корпус» - подразделение из россиян, воюющих на украинской стороне. В августе 2022 года подразделение вошло в состав Главного управления разведки Украины.