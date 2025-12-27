USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»

10:57 1322

На войне против РФ погиб командир и основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин (Никитин) с позывным White Rex. Это произошло сегодня ночью на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

По предварительным данным, Капустин погиб из-за прилета FPV-дрона.

Капустин, выходец из Москвы, заочно был приговорен в России к пожизненному заключению. Он был сторонником Евромайдана, с 2017 года проживал в Украине.

В 2022 году в Украине основал и возглавил «Российский добровольческий корпус» - подразделение из россиян, воюющих на украинской стороне. В августе 2022 года подразделение вошло в состав Главного управления разведки Украины.

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 858
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5345
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5864
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 249
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 704
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1323
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 683
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 434
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 846
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1093
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3603

ЭТО ВАЖНО

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 858
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5345
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5864
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 249
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 704
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1323
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 683
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 434
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 846
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1093
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться