Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Рейтинг Трампа рекордно упал

11:07

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев из рабочего класса упал до рекордно низкого уровня, сообщил еженедельник Newsweek.

Согласно результатам недавнего опроса социологического института YouGov, только 31 процент респондентов, имеющих годовой доход не более 50 000 долларов, одобряют деятельность Трампа на посту президента. При этом 65 процентов выражают неодобрение действиям главы Белого дома, а оставшиеся 4 процента не имеют определенного мнения по этому поводу.

В то же время, следует из публикации, среди граждан США с более высоким уровнем дохода одобрение действий президента страны выше: из тех, кто зарабатывает более 100 тысяч долларов в год, позитивно его деятельность оценивают 40 процентов опрошенных, а 51 процент респондентов придерживаются противоположного мнения.

Основной причиной падения до исторического минимума рейтинга нынешнего американского лидера журнал Newsweek указывает то, что избирателям приходится постоянно бороться с проблемами доступности жилья в США. Издание отмечает, что эта ситуация может напрямую повлиять на успех его Республиканской партии на предстоящих в 2026 году выборах, а также сказаться на «второй половине» президентского срока Трампа. 

Как отмечается, опрос института YouGov был проведен среди около 1600 американских налогоплательщиков в период с 20 по 22 декабря. По сравнению с данными за ноябрь 2025 года рейтинг Трампа значительно снизился среди представителей рабочего класса. Согласно ранее опубликованным данным экзитполов, эта же целевая группа Соединенных Штатов «с небольшим отрывом» проголосовала за Трампа на президентских выборах 2024 года.

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
02:37
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала?
26 декабря 2025, 20:17
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
02:48

