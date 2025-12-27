Рейтинг Трампа рекордно упал

Согласно результатам недавнего опроса социологического института YouGov, только 31 процент респондентов, имеющих годовой доход не более 50 000 долларов, одобряют деятельность Трампа на посту президента. При этом 65 процентов выражают неодобрение действиям главы Белого дома, а оставшиеся 4 процента не имеют определенного мнения по этому поводу.

В то же время, следует из публикации, среди граждан США с более высоким уровнем дохода одобрение действий президента страны выше: из тех, кто зарабатывает более 100 тысяч долларов в год, позитивно его деятельность оценивают 40 процентов опрошенных, а 51 процент респондентов придерживаются противоположного мнения.

Основной причиной падения до исторического минимума рейтинга нынешнего американского лидера журнал Newsweek указывает то, что избирателям приходится постоянно бороться с проблемами доступности жилья в США. Издание отмечает, что эта ситуация может напрямую повлиять на успех его Республиканской партии на предстоящих в 2026 году выборах, а также сказаться на «второй половине» президентского срока Трампа.

Как отмечается, опрос института YouGov был проведен среди около 1600 американских налогоплательщиков в период с 20 по 22 декабря. По сравнению с данными за ноябрь 2025 года рейтинг Трампа значительно снизился среди представителей рабочего класса. Согласно ранее опубликованным данным экзитполов, эта же целевая группа Соединенных Штатов «с небольшим отрывом» проголосовала за Трампа на президентских выборах 2024 года.