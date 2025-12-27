USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

ФБР переезжает

11:23 347

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател сообщил о закрытии штаб-квартиры ведомства и переезде спецслужбы в другое здание.

«После более чем 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по окончательному закрытию штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и переезду сотрудников в безопасный и современный комплекс», - написал он в соцсети X.

«Когда мы приступили к работе, налогоплательщикам грозило потратить почти $5 млрд на новую штаб-квартиру, которая не открылась бы до 2035 года. Мы отменили этот план», - добавил Пател.

По его словам, штаб-квартира переедет в расположенное в нескольких кварталах неподалеку здание имени Рональда Рейгана. «Здание Гувера будет закрыто навсегда», - указал директор ФБР. Он отметил, что большая часть сотрудников штаб-квартиры переедет в новое здание после завершения ремонта, а часть агентов в рамках политики перераспределения ресурсов перейдет на работу «на местах».

Штаб-квартира ФБР располагается в построенном в 1975 году здании имени Эдгара Гувера - бывшего директора спецслужбы, который возглавлял ее с 1924 по 1972 год. Как сообщила в 2023 году газета The Wall Street Journal, этот комплекс «рушится и больше не отвечает потребностям организации, которая выросла за последние 50 лет». Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в $1,7 млрд и заняла бы 14 лет.

Здание имени Рональда Рейгана было построено в 1998 году. Это один из крупнейших архитектурных комплексов федерального правительства США. Ранее в нем в том числе находилось закрытое администрацией американского президента Дональда Трампа Агентство по международному развитию США (USAID).

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 861
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5349
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5864
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 254
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 709
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1327
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 684
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 434
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 848
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1094
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3607

ЭТО ВАЖНО

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 861
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5349
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5864
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 254
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 709
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1327
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 684
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 434
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 848
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1094
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3607
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться