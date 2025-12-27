Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным

USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Турция откроет границу с Арменией 1 января 2026 года для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч недавно передал Еревану пакет предложений и намерений, где говорится в том числе о планах открыть границу по упомянутой схеме. Но для грузов границу открывать Анкара пока не готова, утверждает газета. Вместо этого, как сообщается, было предложено альтернативное решение – при транзите турецких товаров в Армению через Грузию конечным пунктом назначения будет указываться Армения, а не Грузия, как было раньше.

Анкара также разработала протокол об установлении дипотношений, но требует, чтобы премьер Армении Никол Пашинян лично отправился в Турцию для подписания, хотя такие документы обычно подписываются на уровне глав МИД.

Еще одно требование Турции связано с железной дорогой – Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство железнодорожного полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, как и от Ахурика до границы с Турцией. Но ввиду нехватки у Еревана средств армянская сторона обратилась к России, о чем недавно и был разговор Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В официальном пресс-релизе по итогам той встречи говорилось, что лидеры обсудили вопрос восстановления железнодорожной инфраструктуры в регионе Южного Кавказа. Путин, в частности, назвал «перспективным направлением» развитие логистики, включая восстановление старых маршрутов, выходящих за пределы границ Армении, а также создание новых транспортных связей.

Пашинян после встречи с Путиным заявлял, что армянская сторона считает приоритетным проведение восстановительных работ на участках в Тавушской области до станции Иджеван, от границы с Азербайджаном до Ерасха, а также от границы с Турцией до станции Ахурик. Пашинян подчеркнул, что Ереван рассчитывает на оперативное выполнение этих работ «российскими партнерами».

Пашинян ранее выражал надежду, что Анкара примет политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений. При этом он отмечал активные переговоры с Турцией на фоне отсутствия официальных дипломатических связей между странами.

В марте 2025 года Армения впервые за многие годы временно открыла участок границы с Турцией для гуманитарного транзита через пропускной пункт Маргара для доставки направлявшихся в Сирию турецких грузов.

В ноябре этого года представители Турции и Армении провели переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения на маршруте Карс – Гюмри, закрытого и ликвидированного в ноябре 1989 года в связи с карабахским конфликтом.

