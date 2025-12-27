USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Халг Банк отмечает 21-летие!

11:28 145

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана Халг Банк отмечает 21-ю годовщину своей деятельности.

Банк, основанный в 2004 году, за прошедшие годы прошел путь устойчивого развития, завоевал доверие клиентов и укрепил свои позиции как надежный партнер в банковском секторе страны.

С момента основания Халг Банк в своей деятельности руководствуется принципами клиентоориентированности, надежности и устойчивого развития. Сегодня Банк предоставляет удобные, выгодные и безопасные финансовые услуги посредством различных каналов. В основе успеха Халг Банка - профессиональная команда, корпоративная культура и неизменное доверие клиентов к Банку.

В течение 21 года Халг Банк активно участвовал в различных культурно-социальных проектах, проделав важную работу по сохранению национального культурного наследия нашего народа. В рамках проекта «Халг Аманаты» было выпущено и представлено общественности 26 изданий, посвященных талантливым представителям Азербайджана. 

Халг Банк выражает глубокую признательность своим акционерам, клиентам, бизнес-партнерам и сотрудникам за оказанное доверие и поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом!

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 864
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5351
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5865
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 257
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 713
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1330
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 686
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 436
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 851
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1095
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3610

