Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Искра между Макроном и Путиным не пробежала

11:37 257

В Елисейском дворце заявили, что телефонные переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным пока не планируются, сообщает BFMTV.

В Елисейском дворце отметили, что в последние недели диалог между Макроном и Путиным отсутствовал, а разговоры о подготовке переговоров не соответствуют действительности. В пятницу также там сообщили, что никаких телефонных переговоров между двумя лидерами пока не запланировано.

Так, Париж официально опроверг сообщения о якобы готовящихся контактах между сторонами.

Кроме того, во французской администрации отметили, что визит Макрона в Москву также не стоит на повестке дня.

РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения
РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения обновлено 11:44
11:44 865
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп
02:37 5352
Так кто же заказал генерала?
Так кто же заказал генерала? тени исчезают в полдень; все еще актуально
26 декабря 2025, 20:17 5866
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
Искра между Макроном и Путиным не пробежала
11:37 258
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 713
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
Погиб основатель «Российского добровольческого корпуса»
10:57 1331
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители
10:46 686
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
Мадуро уверен в себе и в Венесуэле
10:41 436
Полмиллиарда украинским оружейникам
Полмиллиарда украинским оружейникам
10:17 851
У Зеленского предложили необычный формат выборов
У Зеленского предложили необычный формат выборов
10:28 1097
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-премьер-министра приговорили к 15 годам тюрьмы объектив haqqin.az
02:48 3610

