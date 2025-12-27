Искра между Макроном и Путиным не пробежала

В Елисейском дворце заявили, что телефонные переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным пока не планируются, сообщает BFMTV.

В Елисейском дворце отметили, что в последние недели диалог между Макроном и Путиным отсутствовал, а разговоры о подготовке переговоров не соответствуют действительности. В пятницу также там сообщили, что никаких телефонных переговоров между двумя лидерами пока не запланировано.

Так, Париж официально опроверг сообщения о якобы готовящихся контактах между сторонами.

Кроме того, во французской администрации отметили, что визит Макрона в Москву также не стоит на повестке дня.