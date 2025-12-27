Курды напали на сирийскую полицию

В пятницу вечером «Сирийские демократические силы» (РКК/YPG) атаковали контрольный пункт МВД Сирии на круговом перекрестке Шейхан к северу от Алеппо. Об этом заявил глава сил внутренней безопасности провинции Алеппо полковник Мохаммад Абдель Гани, сообщает SANA.

В результате нападения один сотрудник сил внутренней безопасности был ранен и эвакуирован в медицинское учреждение. Нападавшие были нейтрализованы.

Полковник Абдель Гани подчеркнул, что такие атаки являются нарушением подписанных соглашений и предупредил граждан о необходимости держаться подальше от зон напряженности, соблюдая официальные инструкции.

«Сирийское государство продолжает усилия по охране спокойствия и защите гражданского населения, однако продолжающиеся нарушения перемирия со стороны СДС и атаки на пункты безопасности будут встречены необходимыми мерами, при этом СДС несут полную ответственность за любую эскалацию или последствия этих нарушений», — заявил он.

Напомним, в прошлый понедельник СДС атаковали несколько районов Алеппо с использованием минометов, реактивных установок и крупнокалиберного оружия, в результате чего погибли четыре мирных жителя и 15 получили ранения. Силы безопасности эвакуировали граждан.

Кроме того, сирийская армия сегодня ночью сбила дроны, запущенные СДС по армейским позициям у плотины Тишрин в восточных окрестностях Алеппо, что также является нарушением соглашения от 10 марта.