Литва вышла из конвенции по противопехотным минам

12:32 388

Литва официально вышла из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Как сообщило Минобороны Литвы, 27 декабря истек срок необходимых для этого процедур.

«Прошли шесть месяцев со дня уведомления генерального секретаря ООН о выходе из конвенции», - говорится в сообщении.

Выход из конвенции означает возможность использования, хранения и производства этого вида боеприпасов. Как ранее утверждал замминистра обороны Литвы Каролис Алекса, с выходом из Оттавской конвенции Литва в 2026 году планирует совместно с Финляндией наладить производство противопехотных мин для собственных нужд и передачи Украине. Утверждалось, что на эти цели намечено направить сотни миллионов евро. Помимо противопехотных, партнеры намерены производить противотанковые мины.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

14:05 541
02:37 6595
14:16 2593
13:58 2540
13:19 1523
01:59 5058
14:10 592
12:53 1854
26 декабря 2025, 21:22 8717
11:22 3674
26 декабря 2025, 21:01 6130

