Впервые в Азербайджане квартиры с первоначальным взносом 0%

Ведущая девелоперская компания Alians Development с гордостью анонсирует запуск нового жилого комплекса Blue Waters, расположенного в одном из самых привлекательных прибрежных районов — Sea Breeze.

В рамках новогодних праздников компания запускает специальную акцию, предлагающую исключительные условия для приобретения недвижимости у моря. В рамках акции клиенты могут купить квартиры без первоначального взноса с рассрочкой до 60 месяцев без процентов.

Дополнительно покупатели получат скидку до 15% от компании, а также возврат НДС, что делает предложение максимально выгодным и уникальным на рынке недвижимости.

Проект Blue Waters сочетает современную архитектуру, высокий уровень комфорта и уникальное расположение у моря, предлагая новый стандарт жизни в районе Sea Breeze.

Новогодняя акция действует до 15 января 2026 года.

Подробная информация

*2727 / +994 55 400 27 27

Instagram: @alians_development_baku

Alians Development — Мы строим совершенное будущее!