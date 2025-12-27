USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Впервые в Азербайджане квартиры с первоначальным взносом 0%

ФОТО
12:53 1529

Ведущая девелоперская компания Alians Development с гордостью анонсирует запуск нового жилого комплекса Blue Waters, расположенного в одном из самых привлекательных прибрежных районов — Sea Breeze.

В рамках новогодних праздников компания запускает специальную акцию, предлагающую исключительные условия для приобретения недвижимости у моря. В рамках акции клиенты могут купить квартиры без первоначального взноса с рассрочкой до 60 месяцев без процентов. 

Дополнительно покупатели получат скидку до 15% от компании, а также возврат НДС, что делает предложение максимально выгодным и уникальным на рынке недвижимости.

Проект Blue Waters сочетает современную архитектуру, высокий уровень комфорта и уникальное расположение у моря, предлагая новый стандарт жизни в районе Sea Breeze. 

Новогодняя акция действует до 15 января 2026 года. 

Подробная информация

*2727 / +994 55 400 27 27

Instagram: @alians_development_baku

Alians Development — Мы строим совершенное будущее!

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 543
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2593
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2542
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1523
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5059
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 593
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1856
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8718
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3674
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6130

ЭТО ВАЖНО

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 543
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2593
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2542
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1523
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5059
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 593
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1856
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8718
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3674
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться