USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Иранцы нашли груз на пять миллионов и оставили себе

13:15 1147

Верховный судья иранской провинции Хормозган Моджтаба Гахрамани заявил, что недавно захваченный танкер и груз топлива стоимостью более пяти миллионов долларов будут переданы в собственность правительства, сообщает Mehr.

Гахрамани сделал это заявление в пятницу, через два дня после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватил иностранное судно, перевозившее около 4 миллионов литров контрабандного топлива, вблизи острова Кешм в Персидском заливе.

Он отметил, что эта мера соответствует директивам главы судебной власти Ирана Голамхоссейна Мохсени-Эдже о предотвращении контрабанды топлива и принятии мер против нее.

«Нефтяной танкер и его груз стоимостью более 5,2 млн долларов будут переданы правительству», - добавил он. Гахрамани также отметил, что силы КСИР задержали 16 иностранных членов экипажа, находившихся на борту танкера, и передали их представителям судебных органов. По его словам, в Государственную и революционную прокуратуру Кешма было передано дело о нарушениях на судне.

Между тем главный судья Хормозгана подчеркнул, что судебная система Ирана считает борьбу с контрабандой топлива ключевым приоритетом в обеспечении экономического развития и процветания. Пообещав беспощадно бороться с контрабандой топлива, он также предупредил, что воды Персидского залива, а также побережья и острова Ирана никогда не будут безопасными для контрабандистов.

КСИР усилил борьбу с контрабандой топлива в Персидском заливе на фоне роста числа подобных случаев, что эксперты связывают с растущим разрывом между низкими внутренними ценами на топливо в Иране и более высокими тарифами в соседних странах. В конце ноября силы безопасности захватили судно под флагом Эсватини, перевозившее 350 000 литров контрабандного топлива․

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 544
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2596
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2543
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1524
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5059
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 593
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1856
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8719
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3675
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6131

ЭТО ВАЖНО

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 544
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2596
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2543
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1524
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5059
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 593
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1856
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8719
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3675
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться