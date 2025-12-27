Иранцы нашли груз на пять миллионов и оставили себе

Верховный судья иранской провинции Хормозган Моджтаба Гахрамани заявил, что недавно захваченный танкер и груз топлива стоимостью более пяти миллионов долларов будут переданы в собственность правительства, сообщает Mehr.

Гахрамани сделал это заявление в пятницу, через два дня после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватил иностранное судно, перевозившее около 4 миллионов литров контрабандного топлива, вблизи острова Кешм в Персидском заливе.

Он отметил, что эта мера соответствует директивам главы судебной власти Ирана Голамхоссейна Мохсени-Эдже о предотвращении контрабанды топлива и принятии мер против нее.

«Нефтяной танкер и его груз стоимостью более 5,2 млн долларов будут переданы правительству», - добавил он. Гахрамани также отметил, что силы КСИР задержали 16 иностранных членов экипажа, находившихся на борту танкера, и передали их представителям судебных органов. По его словам, в Государственную и революционную прокуратуру Кешма было передано дело о нарушениях на судне.

Между тем главный судья Хормозгана подчеркнул, что судебная система Ирана считает борьбу с контрабандой топлива ключевым приоритетом в обеспечении экономического развития и процветания. Пообещав беспощадно бороться с контрабандой топлива, он также предупредил, что воды Персидского залива, а также побережья и острова Ирана никогда не будут безопасными для контрабандистов.

КСИР усилил борьбу с контрабандой топлива в Персидском заливе на фоне роста числа подобных случаев, что эксперты связывают с растущим разрывом между низкими внутренними ценами на топливо в Иране и более высокими тарифами в соседних странах. В конце ноября силы безопасности захватили судно под флагом Эсватини, перевозившее 350 000 литров контрабандного топлива․