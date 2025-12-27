USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Грузины заплатили более 200 миллионов Азербайджану

13:21 1332

Грузия в январе-ноябре этого года импортировала из Азербайджана природный газ на сумму $202,3 млн, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные приводит Национальное статистическое управление Грузии, сообщают грузинские СМИ.

В ноябре Грузия закупила у Азербайджана природный газ на $31 млн, что на 14% меньше, чем годом ранее.

В целом Грузия в отчетном периоде импортировала природный газ на общую сумму $364 млн, что на 1,4% больше показателя годом ранее.

Напомним, Грузия в 2024 году импортировала 2,315 млрд кубометров газа на сумму $435,5 млн, в том числе 1,664 млрд кубометров на $254,3 млн - из Азербайджана.

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 544
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2596
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2545
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1526
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5059
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 594
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1856
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8719
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3675
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6131

